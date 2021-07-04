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Молина назвал главный недостаток Усика в «королевском» дивизионе

Эрик убежден, что у украинца возникнут проблемы с некоторыми супертяжеловесами
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Молина назвал главный недостаток Усика в «королевском» дивизионе
Александр Усик / фото - Getty Images

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Эрик Молина в интервью ютуб-каналу iFL TV заявил, что главным недостатком Александра Усика (18-0, 13 КО) в «королевском» дивизионе является отсутствие ударной мощи.

«Я думаю, что у Усика однозначно возникнут проблемы с некоторыми супертяжеловесами. Джошуа - большой, Фьюри - большой и массивный. Забудьте о преимуществе в габаритах. Я считаю, что более важную роль играет преимущество в мощи.

Я не видел, чтобы Усик потрясал супертяжеловесов. Я слышал истории о том, насколько он жесткий в спаррингах и на тренировках, но я все еще не видел у его боях в супертяжелом весе разрушительной мощи, которую вы видите у других супертяжей.

Мне кажется, что для конкуренции с супертяжеловесами на высочайшем уровне тебе однозначно нужны силовые удары или что-то в этом роде, чтобы замедлить этих парней. Но, возможно, Усик планирует побеждать за счет техники и тактики в 12-раундовых боях. Это лишь вопрос времени, когда мы увидим, достаточно ли он мастеровит, чтобы сделать это. Сможет ли он сдерживать этих супертяжеловесов в течение 12 раундов - это тот еще вопрос».

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.

Рене Тер Велде
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Теги

Эрик Молина Александр Усик

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