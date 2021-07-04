Молина: «Возможно, у Джошуа возникнут проблемы с умным Усиком»

Энтони Джошуа / фото - nytimes.com

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Эрик Молина в интервью ютуб-каналу iFL TV заявил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен победить обязательного претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) судейским решением, однако не исключает, что боксерские навыки украинца станут серьезной проблемой для британца.

Правда, возникает вопрос насчет того, насколько классным было выступление Джошуа в реванше с Энди Руисом, когда он смог его перебоксировать. Я не знаю, можем ли мы сказать, что это был большой перформанс, учитывая, что в бою с Руисом сделал Арреола (отправил Энди в нокдаун, - прим.). Джошуа не смог это сделать. Так что, возможно, у Джошуа возникнут проблемы с умным Усиком, который будет передвигаться и попытается победить по очкам. Это тоже интересный элемент в этом бою».