Президент Top Rank рассказал, повлияет ли нападение россии на Украину на шансы Ломаченко получить бой с Камбсосом
Молитвы закончились. Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие
Василий вошел в Белгород-Днестровский батальон
19:39
Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны:
Отметим, что ранее «Хай-Тек» призвал молиться за мир, прикрепив фото голубя мира из переплетенных рук, окрашенных в цвета флагов россии и Украины. За это легковеса нещадно раскритиковали болельщики.
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