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Молитвы закончились. Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие

Василий вошел в Белгород-Днестровский батальон
Бокс Профессиональный бокс
19:39
Молитвы закончились. Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие
Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны:

Отметим, что ранее «Хай-Тек» призвал молиться за мир, прикрепив фото голубя мира из переплетенных рук, окрашенных в цвета флагов россии и Украины. За это легковеса нещадно раскритиковали болельщики.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко

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