Камбосос: «Лопес завоевал пояса в бою против маленького, старого и травмированного Ломаченко»
«Мой план – выиграть все пояса и приехать в Австралию для их защиты». Камбосос слишком самоуверен
Австралийский боксер намерен отобрать «корону» легкого дивизиона у Лопеса
18:34
Джордж Камбосос / Фото - aus-boxing.comАвстралийский претендент на титул IBF в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) поведал о своих дальнейших карьерных планах.
Цитирует Камбососа fightnews.com.
«Мой план – выиграть все пояса и приехать домой для их защиты. Когда я стану главной фигурой, у них не будет другого выбора, как защищаться перед 80 тысячами зрителей на прекрасном стадионе в Мельбурне. После этого мы можем привезти большой бой в Грецию. У меня есть много видений и мечт. Я мечтал о поединке с Лопесу, и это стало явью. Когда все пояса будут вокруг меня, это будет великолепное зрелище и чудесная история».
Напомним, свой следующий поединок Камбосос проведет против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO). Бой состоится 19 июня в Майами (США).
Комментарии 0