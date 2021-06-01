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«Мой план – выиграть все пояса и приехать в Австралию для их защиты». Камбосос слишком самоуверен

Австралийский боксер намерен отобрать «корону» легкого дивизиона у Лопеса

Бокс Профессиональный бокс
18:34
«Мой план – выиграть все пояса и приехать в Австралию для их защиты». Камбосос слишком самоуверен
Джордж Камбосос / Фото - aus-boxing.com
Австралийский претендент на титул IBF в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) поведал о своих дальнейших карьерных планах.

Цитирует Камбососа fightnews.com.

«Мой план – выиграть все пояса и приехать домой для их защиты. Когда я стану главной фигурой, у них не будет другого выбора, как защищаться перед 80 тысячами зрителей на прекрасном стадионе в Мельбурне. После этого мы можем привезти большой бой в Грецию. У меня есть много видений и мечт. Я мечтал о поединке с Лопесу, и это стало явью. Когда все пояса будут вокруг меня, это будет великолепное зрелище и чудесная история».


Напомним, свой следующий поединок Камбосос проведет против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO). Бой состоится 19 июня в Майами (США).

Владимир Кириченко
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Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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