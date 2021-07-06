Стал «мешкобоем»? У Гассиева сменился соперник – и все равно ноунейм
Может с боксом пора завязывать? Гассиев ищет перспективы в борьбе
Бывший чемпион мира опубликовал совместное фото с Дзамболатом Тедеевым
19:39
Мурат Гассиев / Фото - news.sportbox.ruЭкс-чемпион мира в первом тяжелом дивизионе, россиянин Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) опубликовал пост в Instagram, на фото которого он изображен вместе с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.
«Обсудили мои перспективы в борьбе вместе с главным тренером сборной Дзамболатом Тедеевым. Стало ясно – перспектив никаких».
Напомним, свой следующий поединок Гассиев проведет против малоизвестного немца Майкла Валлиша (22-4, 15 КО).