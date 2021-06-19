Официально: Бои Мунгия – Сулецки, Меликузиев – Росадо пройдут 19 июня
Мунгия надеется на досрочную победу в бою с Шереметой
Мексиканец надеется повторить достижение GGG
20:00
Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), мексиканец Хайме Мунгия (36-0, 29 КО) в интервью изданию BoxingScene.com заявил, что способен повторить достижение звездного казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и одержать досрочную победу над рейтинговым поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО).
«Все, что я делал [во время пандемии] – это тренировался. Перед этим боем мы прошли через 14 или 15 недель работы. Да, это было довольно утомительно, но оно того стоило.
Я готов закатить драку. Хочется победить нокаутом и порадовать фанатов. Мы движемся к вершине, а это означает, что мы должны прибавлять с каждым боем. И поверьте, мы заметно улучшились со времени последнего выступления».
Накануне поединка между Камилом Шереметой и Хайме Мунгуйя боксеры провели официальную процедуру взвешивания.
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