Мунгия назвал желаемого соперника

Мексиканец намерен провести поединок во второй половине года



Хайме Мунгия / фото - boxingscene.com

Мексиканский претендент на титулы в среднем весе (до 72.6 кг) и экс-чемпион на категорию ниже Хайме Мунгия (37-0, 33 КО) сообщил, что хотел бы встретиться с американским ветераном Габриэлем Росадо (26-13-1, 14 КО) во второй половине года.

Мексиканца цитирует издательство boxingscene.com:

«Наша цель сейчас - стать чемпионами в среднем весе. И это не будет последний титул, поскольку мое тело, я думаю, позволит мне подняться [в 168 и 175 фунтов]. Я чувствую, как прогрессирую, мы много времени проводим в зале. Бой с Росадо мог бы состояться в сентябре или октябре… все это будет зависеть не от меня, это дела промоутеров».

Росадо ранее также высказывался о бое против Мунгуйя.