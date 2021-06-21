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Мунгуйя: «Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул»

Мексиканец не против подраться против Росадо
Бокс Профессиональный бокс
12:47
Мунгуйя: «Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул»
ХАйме Мунгуйя / фото - Sporting News

На вечере бокса в Эль-Пасо, США, свои поединки провели средневесы Хайме Мунгуйя (37-0, 33 КО) и Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО). Американец сенсационно победил проспекта из Узбекистана, а мексиканец одолел Камила Шеремету (21-2, 5 КО).

После боя Мунгуйя заявил, что хочет драться за пояс чемпиона мира. Также у Хайме есть запасной вариант. Слова боксера приводит Boxing Scene.

  «Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул. А если нет, то я бы хотел подраться с Росадо». 

Росадо ранее также высказывался о бое против Мунгуйя.

 

Антон Кривенко
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Теги

Хайме Мунгуйя Габриэль Росадо Камил Шеремета

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