Мунгия надеется на досрочную победу в бою с Шереметой
Мунгуйя: «Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул»
Мексиканец не против подраться против Росадо
12:47
ХАйме Мунгуйя / фото - Sporting News
На вечере бокса в Эль-Пасо, США, свои поединки провели средневесы Хайме Мунгуйя (37-0, 33 КО) и Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО). Американец сенсационно победил проспекта из Узбекистана, а мексиканец одолел Камила Шеремету (21-2, 5 КО).
После боя Мунгуйя заявил, что хочет драться за пояс чемпиона мира. Также у Хайме есть запасной вариант. Слова боксера приводит Boxing Scene.
«Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул. А если нет, то я бы хотел подраться с Росадо».
Росадо ранее также высказывался о бое против Мунгуйя.
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