Мунгуйя: «Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул»

Мексиканец не против подраться против Росадо

ХАйме Мунгуйя / фото - Sporting News

На вечере бокса в Эль-Пасо, США, свои поединки провели средневесы Хайме Мунгуйя (37-0, 33 КО) и Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО). Американец сенсационно победил проспекта из Узбекистана, а мексиканец одолел Камила Шеремету (21-2, 5 КО).

После боя Мунгуйя заявил, что хочет драться за пояс чемпиона мира. Также у Хайме есть запасной вариант. Слова боксера приводит Boxing Scene.

«Надеюсь, что следующим мне сделают бой за титул. А если нет, то я бы хотел подраться с Росадо».

Росадо ранее также высказывался о бое против Мунгуйя.