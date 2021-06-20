Мунгуйя заставил Шеремету сдаться после 6-го раунда

Мексиканец выждал момент и обрушился на Камила страшными сериями





Мунгуйя победил Шеремету / фото - Max Boxing

Бывший чемпион мира в первой средней весовой категориии Хайме Мунгуйя (37-0, 30 КО) досрочно победил Камила Шеремету (21-2, 5 КО) на вечере бокса в Эль-Пасо, Техас.

С первых минут боксеры задали неплохой темп, нанося друг другу по очереди серии ударов. Поляк периодически, чтобы сбавить напор соперника начинал клинчевать.

Мунгуйя, благодаря функциональному превосходству, не сбавлял оборотов и ближе к 5-му раунду избиение стало односторонним. По окончании 6-й трехминутки Камил едва смог дойти в свой угол и более в ринг не возвращался.

На вечере бокса в Хьюстоне Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC.