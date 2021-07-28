«Мы были готовы на все и даже больше». Плант рассказал о странных условиях Альвареса

Американец ждал свадьбу, турнир по гольфу и телешоу Канело

Калеб Плант / фото - Boxing News

Обладатель пояса IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) поделился информацией о переговорах по бою с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Недавно стало известно, чтопоединок за звание абсолютного чемпиона мира может не состояться. Слова американца приводит Boxing News.

«Он лает больше, чем кусает. Альваресу предложили самую высокую гарантию в его карьере — 40 млн долларов плюс права на мексиканское телевидение и его спонсорство Hennessy. Но они вдобавок захотели прибыль от посещения и от продаж PPV. Они попросили пункт о реванше в случае, если Канело проиграет. Не проблема, я просто хочу драться. Но вот что абсурдно: если я получу травму или заболею, то у Альвареса будет заменен соперник, а деньги он получит те же, но если что-то случится с ним, мне придется ждать пока он поправится. Мы пытались ради этого боя дать команде мексиканца все, чего он хочет, и даже больше. Ждали, пока пройдет его свадьба, съемки телешоу и турнир по гольфу. Это все реальные факты, и если кто-то хочет что-то сказать, у меня есть все документы, подтверждающие мои слова. Я хочу и более чем готов драться с ним в любую дату»

Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) также готов встретиться с Канело в сентябре.

