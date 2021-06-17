Де Ла Хойя: «Хотим довести Хильберто Рамиреса до 52-0 – побить рекорд Мейвезера»
На это зрелище стоит взглянуть. Де Ла Хойя вернется в ринг в поединке с экс-чемпионом UFC
Легендарный пуэрториканец последний бой провел в 2008 году
21:21
Де Ла Хойя и Белфорт / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвященного Дню независимости Мексики. Об этом информирует MMA Fighting.
Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на выход в ринг.
Место проведения поединка пока остается неизвестным. Для 48-летнего пуэрториканца это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он проиграл филиппинцу Мэнни Пакьяо.
Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя может провести боксерский поединок против бывшего обладателя титула UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.
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