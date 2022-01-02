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На каком же месте Ломаченко? Журнал The Ring обновил рейтинг лучших легковесов мира
Чемпионский титул и статус лучшего боксера дивизиона ожидаемо находится у Камбососа
16:59
Василий Ломаченко / Фото: The Ring
Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг десяти лучших боксеров легкого веса.
Чемпионский пояс The Ring принадлежит абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу. На первой позиции засел Теофимо Лопес, у Василия Ломаченко третье место.
Рейтинг лучших легковесов мира от The Ring:
Чемпион – Джордж Камбосос
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
- Девин Хэйни
- Джервонта Дэвис
- Райан Гарсия
- Исаак Крус
- Джозеф Диас
- Хорхе Линарес
- Ричард Комми
- Хавьер Фортуна
Напомним, ранее журнал The Ring назвал имя лучшего боксера мира в 2021-м году.
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