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На Пакьяо подали в суд. Бой со Спенсом под угрозой срыва

«Пакмен» должен был драться с Макгрегоро или Гарсией
Бокс Профессиональный бокс
22:44
На Пакьяо подали в суд. Бой со Спенсом под угрозой срыва
Мэнни Пакьяо / фото - Manila Times

Титульный бой между экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) может не состояться 21 августа.

Компания Paradigm Sport подала судебный иск против филиппинца, сообщил портал Manila Times. С этим агенством Пакьяо подписал контракт в феврале 2020 года. Компания планировала свести «Пакмена» с Майки Гарсией и Конором Макгрегором.

Адвокаты филиппинца уверены, что иск не станет препятствием для боя со Спенсом.

Недавно стало известно место, где Эррол может подраться с легендарным филиппинцем.

 

Антон Кривенко
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Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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