Лопес: «Ломаченко не отброс, как и Накатани. Это будет отличный поединок»
Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»
Японец рассказал, как получил новость о бое с украинцем
19:29
Масайоши Накатани / Фото - sanspo.com
Обладатель пояса WBO Inter-Continental Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) рассказал, как он отреагировал на новость о бое против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО):
«Где-то два месяца назад я тренировался в зале и Хонда Акихико спросил у меня: «То хочешь этот бой». Я сразу же ответил: «Я сделаю это».
Я рад и горд подраться с Ломаченко. Но, наверное, был бы еще более доволен, если бы получил возможность встретиться с ним до его поражения».
Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса.
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.