Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 2
Сегодня 16
Завтра 11
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Латвия - Италия 3:0 Окончен
16:15 Словакия - Россия 3:1 Окончен
20:15 Чехия - Беларусь 3:2 Окончен
20:15 Германия - Канада 3:1 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 2:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 1:3 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 105:107 Окончен
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 109:112 Окончен
Теннис (5 событий из 88) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
19:05 Брейден Шнур - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
15:55 Юлия Путинцева - Ребекка Петерссон 2:1 Окончен
19:35 Винус Уильямс - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Мариам Болквадзе - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
21:40 Марина Мельникова - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 50:28 3-я четверть
Теннис (1 событие из 16) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 0:0 1-й сет
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия -:- Запланирован
20:15 Швейцария - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 50:28 3-я четверть
Теннис (3 события из 96) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 0:0 1-й сет
Футбол (2 события из 8) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Дания -:- Отменен
16:15 Казахстан - Германия -:- Запланирован
16:15 Россия - Дания -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»

Японец рассказал, как получил новость о бое с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
19:29
Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»
Масайоши Накатани / Фото - sanspo.com

Обладатель пояса WBO Inter-Continental Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) рассказал, как он отреагировал на новость о бое против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО):

«Где-то два месяца назад я тренировался в зале и Хонда Акихико спросил у меня: «То хочешь этот бой». Я сразу же ответил: «Я сделаю это».

Я рад и горд подраться с Ломаченко. Но, наверное, был бы еще более доволен, если бы получил возможность встретиться с ним до его поражения».

Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса.

«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.

Источник: nikkansports Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Масаеши Накатани

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Бокс Профессиональный бокс
19:30
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
19:00
Накатани: «Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе»
Накатани: «Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе»
Бокс Профессиональный бокс
18:50
Накатани: «Я не боюсь ударов Ломаченко. У него нет какой-то особой ударной мощи»
Накатани: «Я не боюсь ударов Ломаченко. У него нет какой-то особой ударной мощи»
Бокс Профессиональный бокс
18:45
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом
Интервью
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом
Бокс Профессиональный бокс
17:54
Лопес: «Ломаченко не отброс, как и Накатани. Это будет отличный поединок»
Лопес: «Ломаченко не отброс, как и Накатани. Это будет отличный поединок»
Бокс Профессиональный бокс
12:04

Новости: Бокс

Бенн – о бое Хэйни – Линарес: «Кто-то обязательно упадет»
Бенн – о бое Хэйни – Линарес: «Кто-то обязательно упадет»
Профессиональный бокс
19:55
Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Профессиональный бокс
19:30
Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»
Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»
Профессиональный бокс
19:29
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Профессиональный бокс
19:00
Тейлор – о победе над Рамиресом: «Это была лучшая ночь в моей жизни»
Тейлор – о победе над Рамиресом: «Это была лучшая ночь в моей жизни»
Профессиональный бокс
18:55
Накатани: «Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе»
Накатани: «Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе»
Профессиональный бокс
18:50
Накатани: «Я не боюсь ударов Ломаченко. У него нет какой-то особой ударной мощи»
Накатани: «Я не боюсь ударов Ломаченко. У него нет какой-то особой ударной мощи»
Профессиональный бокс
18:45
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом
Интервью
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом
Профессиональный бокс
17:54
Ортис обратился к Джошуа: «Усик слишком мелкий, дерись со мной!»
Ортис обратился к Джошуа: «Усик слишком мелкий, дерись со мной!»
Профессиональный бокс
17:20
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
20
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55