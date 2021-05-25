Накатани: «Был бы еще больше доволен, если бы дрался с Ломаченко до его поражения»

Японец рассказал, как получил новость о бое с украинцем

Масайоши Накатани / Фото - sanspo.com Обладатель пояса WBO Inter-Continental Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) рассказал, как он отреагировал на новость о бое против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО): «Где-то два месяца назад я тренировался в зале и Хонда Акихико спросил у меня: «То хочешь этот бой». Я сразу же ответил: «Я сделаю это». Я рад и горд подраться с Ломаченко. Но, наверное, был бы еще более доволен, если бы получил возможность встретиться с ним до его поражения». Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса. «Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.