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Накатани и Ломаченко показали одинаковый вес на взвешивании, несмотря на разницу в росте

Боксеры встретятся в ринге в ночь на 27 июня
Бокс Профессиональный бокс
25 июня 23:10
Накатани и Ломаченко показали одинаковый вес на взвешивании, несмотря на разницу в росте
Ломаченко и Накатани / фото - Top Rank

В Лас-Вегасе, США, состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка легковесов Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) и Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). 

Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Напомним, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.

За трансляцией поединка Ломаченко – Накатани следите на XSPORT 27 июня, начиная с 05:00.

Украинец ранее поразил разнообразием своих навыков вне ринга.

Антон Кривенко
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Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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