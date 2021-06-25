И швец, и жнец, и на дуде игрец. Ломаченко поразил фанатов своими навыками вне ринга
Накатани и Ломаченко показали одинаковый вес на взвешивании, несмотря на разницу в росте
Боксеры встретятся в ринге в ночь на 27 июня
25 июня 23:10
Ломаченко и Накатани / фото - Top Rank
В Лас-Вегасе, США, состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка легковесов Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) и Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Напомним, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.
За трансляцией поединка Ломаченко – Накатани следите на XSPORT 27 июня, начиная с 05:00.
Украинец ранее поразил разнообразием своих навыков вне ринга.
Комментарии 0