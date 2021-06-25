Накатани и Ломаченко показали одинаковый вес на взвешивании, несмотря на разницу в росте

Боксеры встретятся в ринге в ночь на 27 июня

Ломаченко и Накатани / фото - Top Rank

В Лас-Вегасе, США, состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка легковесов Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) и Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Напомним, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.

За трансляцией поединка Ломаченко – Накатани следите на XSPORT 27 июня, начиная с 05:00.

Украинец ранее поразил разнообразием своих навыков вне ринга.