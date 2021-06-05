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Накатани: «Ломаченко был великолепен в полулегком и втором полулегком весе»

Японец уверен, что знает, как победить украинца
Бокс Профессиональный бокс
19:25
Накатани: «Ломаченко был великолепен в полулегком и втором полулегком весе»
Масаеши Накатани / фото - number.bunshun.jp

Японский боксер легкой весовой категории Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) высказался о грядущем бое против экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Бывший претендент на пояс IBF заявил в интервью number.bunshun.jp, что знал, как победить украинца еще до объявления боя с ним.

«Ломаченко был великолепен в полулегком и втором полулегком весе. И я думал: «Как я могу побить этого парня?» Но потом я посмотрел несколько его боев и подумал: «Если сделаю вот это, то выиграю». Я пришел к такому выводу еще до того как мы заключили сделку на бой».  

Читайте полное интервью Накатани на XSPORT.

Антон Кривенко
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Масаеши Накатани Василий Ломаченко

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