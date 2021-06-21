Получилось эпично. Представлено промо к бою Ломаченко – Накатани
Накатани прилетел в США на бой с Ломаченко
Японец оставил себе меньше недели на адаптацию
09:52
Масаеши Наката / Фото: Инстаграм
Японский легковес Масаеши Накатани (18-1 13 КО) прилетел в Лас-Вегас на поединок с украинцем Василием Ломаченком (14-2, 10 КО), собщает издание boxingnews.jp.
Накатани рассказал о том как будет адаптироваться к климату.
«В Лас-Вегасе намного теплее, чем я ожидал. Но к такому климату я могу легко адаптироваться. В прошлый раз мне не разрешали покидать отель, поскольку мы находились в пузыре. Но сейчас противокоронавирусные меры не такие строгие и я думаю, что смогу провести здесь время без большого стресса перед взвешиванием и поединком».
Напомним, поединок Ломаченко и Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.
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