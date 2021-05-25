Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»

Масайоши Накатани / Фото - Fightnews.info

Обладатель пояса WBO Inter-Continental Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) заявил, что не видит магии в боксе Василия Ломаченко (14-2, 10 КО):

Сперва я был ошеломлен. Но недавно понял, что секрет этой магии раскрыт.

Я не считаю, что у него слишком быстрые удары. Ноги – да, но удары по скорости не очень отличаются от ударов других боксеров. Они ощущаются быстрыми из-за скорости входа и выхода на, только кажется, что они быстрые. Если вас это не смущает, то я не думаю, что это сильно ощущается».