Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Японец не впечатлен передвижениями и скоростью украинца
19:00
Масайоши Накатани / Фото - Fightnews.info
Обладатель пояса WBO Inter-Continental Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) заявил, что не видит магии в боксе Василия Ломаченко (14-2, 10 КО):
«Передвижение – это его сильная сторона, это единственное, что Ломаченко может делать. К примеру, уходить влево и вправо с ударом – и у соперника нет возможности ответить.
Сперва я был ошеломлен. Но недавно понял, что секрет этой магии раскрыт.
Я не считаю, что у него слишком быстрые удары. Ноги – да, но удары по скорости не очень отличаются от ударов других боксеров. Они ощущаются быстрыми из-за скорости входа и выхода на, только кажется, что они быстрые. Если вас это не смущает, то я не думаю, что это сильно ощущается».
Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса.
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.
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