Брэдли: «Впервые скажу, что в реванше Ломаченко – Лопес шансы 50 на 50»
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Японец признал, что Василий был сильнее
09:21
Накатани - Ломаченко / Фото: Top Rank
Японский легковес Масайоши Накатани (19-2, 10 КО) в Instagram
прокомментировал поражение бывшему чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Ломаченко показал очень сильное выступление. Поддержка моего зала была самой лучшей, но этих усилий оказалось недостаточно. Большое всем спасибо за вашу поддержку».
Напомним, ранее Джордж Камбосос назвал Накатани жертвой, которая ожидаемо ничего не показала против Ломаченко.