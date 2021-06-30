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Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко

Японец признал, что Василий был сильнее

Бокс Профессиональный бокс
09:21
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани - Ломаченко / Фото: Top Rank

Японский легковес Масайоши Накатани (19-2, 10 КО) в Instagram прокомментировал поражение бывшему чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Ломаченко показал очень сильное выступление. Поддержка моего зала была самой лучшей, но этих усилий оказалось недостаточно. Большое всем спасибо за вашу поддержку».

Напомним, ранее Джордж Камбосос назвал Накатани жертвой, которая ожидаемо ничего не показала против Ломаченко.

Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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