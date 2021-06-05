Накатани: «Ломаченко был великолепен в полулегком и втором полулегком весе»
Накатани: «Я проиграю Ломаченко, если у меня не получится использовать мой джеб»
Японец высказался о боях против левшей
20:15
Масаеши Накатани / фото - number.bunshun.jp
Боксер легкой весовой категории Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) высказался о бое против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Японец рассказал в интервью number.bunshun.jp о своем секретном оружии, которое рассчитывает использовать против «Хай-Тека».
«Хорошо это или плохо, но у меня отличный джеб. Если у меня не получится его использовать, то я проиграю, если получится – выиграю бой. Главное – сделать корректировки после того, как почувствуешь движение соперника. Но мне нравится боксировать с левшами. Как и всегда, я хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества».
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