Наставник Беринчика в восторге от победы над Лобовым: «Это был лучший день в моей тренерской карьере»

Украинский боксер в эффектном стиле победил бойца ММА

Фото: Instagram Егора Голуба

Тренер украинского легковеса (15-0, 9 КО) Дениса Беринчика Егор Голуб в Instagram прокомментировал победу своего подопечного над бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым в кулачном бою:

«От нас мало кто ожидал подобного, а мы взяли и сделали это вместе. Это был лучший день в моей тренерской карьере, но верю в то, что будет еще дни лучше и краше. Нет предела совершенству. Лучше бокса только бокс».

После победы над Лобовым Беринчику уже поступило несколько хороших предложений для новых в боев, но только в боксе.

Недавно Беринчик показал, как выглядит после поединка с Лобовым.



