Лобов – Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон»
Наставник Беринчика в восторге от победы над Лобовым: «Это был лучший день в моей тренерской карьере»
Украинский боксер в эффектном стиле победил бойца ММА
17:54
Фото: Instagram Егора Голуба
Тренер украинского легковеса (15-0, 9 КО) Дениса Беринчика Егор Голуб в Instagram прокомментировал победу своего подопечного над бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым в кулачном бою:
«От нас мало кто ожидал подобного, а мы взяли и сделали это вместе.
Это был лучший день в моей тренерской карьере, но верю в то, что будет еще дни лучше и краше. Нет предела совершенству.
Лучше бокса только бокс».
После победы над Лобовым Беринчику уже поступило несколько хороших предложений для новых в боев, но только в боксе.
Недавно Беринчик показал, как выглядит после поединка с Лобовым.