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Наставник Беринчика в восторге от победы над Лобовым: «Это был лучший день в моей тренерской карьере»

Украинский боксер в эффектном стиле победил бойца ММА
Бокс Профессиональный бокс
17:54
Наставник Беринчика в восторге от победы над Лобовым: «Это был лучший день в моей тренерской карьере»
Фото: Instagram Егора Голуба

Тренер украинского легковеса (15-0, 9 КО) Дениса Беринчика Егор Голуб в Instagram прокомментировал победу своего подопечного над бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым в кулачном бою:

«От нас мало кто ожидал подобного, а мы взяли и сделали это вместе.

Это был лучший день в моей тренерской карьере, но верю в то, что будет еще дни лучше и краше. Нет предела совершенству.

Лучше бокса только бокс».


После победы над Лобовым Беринчику уже поступило несколько хороших предложений для новых в боев, но только в боксе.

Недавно Беринчик показал, как выглядит после поединка с Лобовым.


Сергей Остапенко
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Егор Голуб Денис Беринчик

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