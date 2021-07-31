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Не Альварес. Нурмагомедов назвал лучшего боксера в мире на данный момент

Свой выбор Хабиб остановил на представителе «королевского дивизиона»
Бокс Профессиональный бокс
11:05
Не Альварес. Нурмагомедов назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Хабиб Нурмагомедов / фото - cbssports.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что считает действующего обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) лучшим боксером в мире. По словам Хабиба, он также очень высоко ценит Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), Александра Усика (18-0, 13 КО) и Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО), но в его личном рейтинге pound-for-pound первое место занимает «Цыганский король».

«Я действительно верю, что сейчас Тайсон Фьюри - лучший боксер в мире. Он небитый супертяжеловес, который всех победил. Но Канело, Усик, Кроуфорд - все эти парни находятся очень близко. По моему мнению, Фьюри - топ.

Я знаю, что победитель боя Энтони Джошуа - Александр Усик должен встретиться с победителем поединка Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер. У них будет что-то вроде полуфиналов, но прямо сейчас я считаю Фьюри лучшим».

Трилогия Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) предварительно запланирована на 9 октября. 

Рене Тер Велде
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Тайсон Фьюри Сауль Альварес Александр Усик Теренс Кроуфорд

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