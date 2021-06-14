Не боксом единым. Ломаченко показал еще один из своих талантов

Менее чем через две недели украинец вернется в ринг после длительной паузы

Василий Ломаченко / Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) вскоре проведет поединок с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). В последний раз экс-лидер дивизиона дрался против Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), которому сенсационно проиграл в октябре 2020 года.



Украинец усиленно тренируется к предстоящему сражению с японцем. В своем Instagram украинец продемонстрировал свою ловкость рук:

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.