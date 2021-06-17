Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»
«Не говорите мне, что я не могу победить Тайсона». Логан Пол чувствует себя «в порядке»
Американский видеоблогер – о поединке с легендарным боксером
20:40
Логан Пол / Фото - badlefthook.comПопулярный американский видеоблогер Логан Пол высказался о легендарном экс-абсолютном чемпионе мира в супертяжелом дивизионе Майке Тайсоне (50-6, 44 КО).
Цитирует Пола Talk Sport.
«Мой адвокат сказал: «Тайсон оторвет тебе голову, у тебя нет шансов». Я буквально только что прошел через этот бой с Мейвезором. Не говорите мне, что я не могу победить Майка Тайсона. Он старый».
Накануне экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Витор Белфорт вызвал на поединок братьев Полов.
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