Не гуглите предыдущих соперников Накатани! Вместо боев там неприличные картинки

Ломаченко проведет бой против японца 26 июня

Масаеши Накатани / фото - Fightnews.info

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг 26 июня боем против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).

Изучая оппозицию японца, возникла необходимость поближе ознакомиться с его предыдущими соперниками. Однако, начав искать бои Накатани в Google, мы наткнулись на неожиданные результаты.

Одним из первых серьезных соперников Масаеши стал тайский боксер Край Сеттхафон (29-8, 19 КО), у которого на тот момент было только 1 поражение в бою за титул WBA Oceania. При вводе в строку поиска имен «Setthapton Nakatani» в разделе картинки всего несколько фотографий посвящено боксу, остальные относятся к порнографии.

Тоже самое касается соперника, благодаря которому японец вышел на Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Харрикейн Фута (25-8-1, 15 КО) был повержен техническим нокаутом в 4-м раунде. Мы, в свою очередь, были повержены результатами поиска по запросу «Futa Nakatani».

Ввиду правил сайта мы не будем размещать данные фотографии здесь. По желанию вы сами сможете их найти.