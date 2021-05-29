Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника

Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
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Американец проведет еще один бой в легком дивизионе
20:36
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) намерен провести еще 1 поединок в своем дивизионе.
Обладатель поясов WBA/WBO/IBF намерен дать бой чемпиону WBC Девину Хэйни (25-0, 15 КО). Об этом американец заявил в интервью Boxing Scene.
«Он должен заявить о себе. Он не может выступить так, как с Гамбоа. Но несмотря на то, что будет, Дэвин Хэйни – следующий».
Лопес в следующем бою 19 июня проведет первую защиту трех титулов против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).
30 мая Хэйни подерется против Хорхе Линареса (47-5, 29 КО). За трансляцией встречи следите на XSPORT, начиная с 05:00.
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