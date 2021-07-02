Титул чемпиона мира подождет. Майки Гарсия и Прогрейс могут разделить ринг осенью
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Эллерби заявил, что бой Дэвиса и Райана Гарсии вызывает наибольший ажиотаж
18:15
Леонард Эллерби / Фото: theshadowleague.com
Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби в интервью Fino Boxing заявил, что он заинтересован в организации боя между Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO) и Райаном Гарсией (21-0, 18 KO), который считает величайшим поединком в мире.
Самый громкий поединок в мире сейчас – это «Танк» против Райана Гарсии. Я уверен, что этот бой состоится. Райан Гарсия был вынужден взять перерыв, поскольку ему понадобилось разобраться с некоторыми проблемами личного характера, но при этом я уверен, что этот поединок обязательно состоится в будущем.
Я не могу дать вам временные рамки, но этому бою быть. Мне кажется, он пройдет куда раньше, чем многие думают. Райан Гарсия очень умный молодой человек, он знает, как использовать социальные сети, и у него огромная фан-база.
Думаю, однажды он и «Танк» в конце концов сойдутся в ринге, и я вам гарантирую, что это будет самый крупный поединок в мире. Дэвис нокаутирует Гарсию.
Напомним, что Дэвис стал чемпионом мира в трех весовых категориях одновременно.