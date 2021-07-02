Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире

Леонард Эллерби / Фото: theshadowleague.com

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби в интервью Fino Boxing заявил, что он заинтересован в организации боя между Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO) и Райаном Гарсией (21-0, 18 KO), который считает величайшим поединком в мире.



Я не могу дать вам временные рамки, но этому бою быть. Мне кажется, он пройдет куда раньше, чем многие думают. Райан Гарсия очень умный молодой человек, он знает, как использовать социальные сети, и у него огромная фан-база.

Думаю, однажды он и «Танк» в конце концов сойдутся в ринге, и я вам гарантирую, что это будет самый крупный поединок в мире. Дэвис нокаутирует Гарсию.