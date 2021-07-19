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Не страшен ни Джошуа, ни проливной дождь. Усик с улыбкой на лице занялся «водными процедурами»

Украинский супертяжеловес – настоящий богатырь
Бокс Профессиональный бокс
14:29
Не страшен ни Джошуа, ни проливной дождь. Усик с улыбкой на лице занялся «водными процедурами»
Александр Усик / Фото: essentiallysports.com

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) продолжает подготовку к поединку с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Украинец закаляется в боях, и не только. Усик не испугать проливным дождем. В Instagram промоутерской компании Александра появилось видео с лаконичной подписью:

Водные процедуры!

Джошуа подходит к поединку в невероятной форме.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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