Экс-тренер Кличко рассказал о плохом влиянии Ломаченко на Усика
Не страшен ни Джошуа, ни проливной дождь. Усик с улыбкой на лице занялся «водными процедурами»
Украинский супертяжеловес – настоящий богатырь
14:29
Александр Усик / Фото: essentiallysports.com
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) продолжает подготовку к поединку с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа
(24-1, 22 KO).
Украинец закаляется в боях, и не только. Усик не испугать проливным дождем. В Instagram промоутерской компании Александра появилось видео с лаконичной подписью:
Водные процедуры!
Джошуа подходит к поединку в невероятной форме.