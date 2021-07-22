Немного заплыл. Гассиев и Валлиш прошли взвешивание

Россиянин перевесил соперника на 4 кг





Мурат Гассиев – Михаэль Валлиш / Фото: fightnews.info

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, в главном событии которого в рамках супертяжелого веса россиянин Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) сразится с малоизвестным немцем Михаэлем Валлишем (22-4, 15 КО) за вакантный титул WBA Asia.



Весы под Гассиевым показали 106,5 кг, а под Валлишем 102,6 кг.

Напомним, ранее Гассиев заявил, что не откажется от реванша с Александром Усиком, если предоставится такая возможность.