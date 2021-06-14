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Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему

Украинец сомневается, что Теофимо подерется с Девином Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
13:35
Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему Мнение
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото – Top Rank

Он проиграл всего четыре поединка в карьере. Всего четыре – суммарно и в любителях, и в профессионалах.

Первым обидчиком был Альберт Селимов. Россиянин победил в финале чемпионата мира-2007. В первом круге на Олимпийских играх-2008 украинец в отместку деклассировал его.

Вторым победу над украинцем одержал Робсон Консейс. Но это был судейский беспредел. Настолько явный, что впервые за 20 лет на чемпионате мира удовлетворили протест – Ломаченко вернули заработанное. В итоге, он не только прошел бразильца, но и выиграл тот чемпионат мира-2011.

Любительская карьера закончилась. И Орландо Салидо не дал украинцу завоевать пояс чемпиона уже во втором поединке на профи-ринге. Реванш мексиканец так и не дал.

И Теофимо Лопес хочет последовать примеру Орландо. Американец – четвертый боксер, победивший Ломаченко. С двумя обидчиками в любителях получилось поквитаться. В профессионалах это куда сложнее.

Здесь нет турнирных сеток, жеребьевки, турниров на выбивание. Здесь все решают переговоры. И абсолютный чемпион мира отказывается их вести:

«Реванш с Ломаченко? Нет, этот корабль уплыл. Я победил его честно и справедливо. Я насчитал 9:3, не знаю, почему он говорит о ничьей. Это из-за его гордости и эго. В реальности он знает, что проиграл. Мы можем драться снова и снова, и в следующий раз это не будет выглядеть для него хорошо».

Нокаут. Такой исходит предрекает Лопес в реванше. Свою победу нокаутом. Но вариант с реваншем все равно отбрасывает. Мол и одного боя достаточно –  там все и так было ясно.

Впрочем, судя по недавнему интервью Василия Ломаченко в Instagram LOMUS, украинец верит во второй бой против американца. И дал понять почему.

Экс-чемпион мира продолжает настаивать на своем – в том поединке судьи ошиблись, в той встрече не было победы Лопеса. И, по мнению Ломаченко, это понимают и Теофимо-старший, и Теофимо-младший.

Хоть они и говорят о нокауте во втором поединке, но избегают реванша – из-за боязни проиграть, из-за нежелания потерять все добытое, из-за страха лишиться возможности и дальше получать большие гонорары.

Это мнение заслуживает на существование. Но оно заводит нас в тупик – никакого реванша мы не увидим. Хотя, чьим бы болельщиком вы ни были, вам, однозначно, хочется посмотреть этот бой.

И украинец дал надежду, что он все же состоится.

Обзор боя Ломаченко – Лопес от Какого-то парня:

Всем известно о скупости Боба Арума. А также о желании семьи Лопесов зарабатывать больше. Дошло до того, что поединок Теофимо с Джорджом Камбососом себе выкупил сервис Triller. Казалось, американец вот-вот наберется смелости и станет свободным агентом. Тогда шансов схватить его за... и затащить в ринг не осталось бы.

Но Лопес согласился на новый контракт с Top Rank.

Раньше гарантированный минимум гонорара американца составлял 1,25 миллиона долларов. Столько ему предложили за обязательную защиту от Камбососа. Лопес отказался и получил в три раза больше от Triller.

Но пути боксера и промоутера не разошлись. Точных цифр нет, но Боб Арум пообещал поднять Теофимо гонорар и дать бой на ESPN+ по системе PPV. PPV – это просмотр по платным подпискам. Говоря на языке боксеров, PPV – это больше денег.

«Если он хочет pay-per-view, лучший поединок – это реванш с Ломаченко. Это был бы хороший бизнес».

Арум сразу раскрыл все карты. Ему крайне выгоден этот поединок – он, практически, не нуждается в раскрутке и, к тому же, оба боксера у него на контракте – ни с кем не нужно делиться.

Лопес хочет бой с Дэвином Хэйни, которого остался пояс WBC. Этот ремень многим не дает покоя, ставит под сомнение статус абсолютного чемпиона у Теофимо. Но, как написал матчмейкер Top Rank, у Хэйни есть определенные «контрактные вопросы, которые нужно решить».

Ломаченко считает, что это все должно сыграть ему на руку – новое соглашение Лопеса с Арумом, бой на PPV, контракт Хэйни с DAZN.

Лопес пересмотрел контракт с Top Rank и у ему прописали 2 октября бой на pay-per-view. 2 октября ложится хорошо и тебе.

Я бы мог подсказать немножко людям, которые читают. Здесь нужно обратить внимание на ESPN. Если ESPN, то Хэйни сразу отпадает, потому что он боксирует на DAZN. Соответственно, кто бы это мог быть? Интересно (недвусмысленно намекает на себя).

Боб Арум говорит, что лучший вариант – это Ломаченко.

На следующей неделе боксирует он, через две недели боксирую я. Думаю, после этого, может быть, что-то более-менее станет ясно.

Ты веришь в реванш, в реальность этого поединка?

Если это будет путь для меня от Всевышнего, то я верю в это. […] Я, на самом деле, в это верю, я на самом деле так думаю.

Если руководствоваться логикой, то все действительно идет к тому, что Лопес и Ломаченко сойдутся в ринге. Поединки с условными Джервонтой Дэвисом, Райаном Гарсией и Девином Хэйни принесут Теофимо куда больше денег. Но договориться с этими парнями выглядит нереально.

Впрочем, не стоит думать, что Лопес уже приставлен к стенке и никуда от реванша с Ломаченко не денется. У него есть куда бежать – в первый полусредний вес. Тогда украинец точно вскоре станет чемпионом. Но, очевидно, хочет вернуть пояс другим путем. Если вообще Теофимо их отдаст.

Сергей Лукьяненко
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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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