Нганну назвал лучшего боксера-супертяжеловеса в мире

Фрэнсис Нганну / фото - ESPN

Чемпион мира в тяжелом весе в лиге смешанных единоборств UFC Фрэнсис Нганну (16-3) заявил, что считает Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) лучшим боксером-супертяжеловесом современности.

Нганну цитирует портал sportskeeda.com:

У Уайлдера тяжелые руки, он хороший трештокер. Могу сказать, что Уайлдер очень напоминает Деррика Льюиса.

Энтони Джошуа очень приятный и хороший парень. Я уже давно наблюдаю за ним. Он очень хороший боксер в плане навыков. У него хорошая физическая форма и все остальное. Я не знаю его лично, но исходя из того, что видел, я бы назвал его приятным парнем. Джошуа очень взрывной. Он тяжело бьет. Я смотрел некоторые его бои. Даже в поединке с Кличко он показал, что умеет бить и держать удар. У него очень крепкая челюсть».