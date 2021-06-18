Нурмагомедов: «Когда человеку уже за 35, ему не стоит заниматься боксом»

Хабиб дал совет 38-летнему Головкину

Хабиб Нурмагомедов / фото - Eurosport

Экс-чемпион промоушена смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал совет всем возрастным боксерам. 38-летнему чемпиону мира Геннадию Головкину (41-1-1, 40 КО) россиянин посоветовал завершить карьеру после боя с блогером.

«Ему уже 38 лет. Ну можно ему один бой сделать, заработать денег на свою старость и закончить на этом – мой личный совет.

Когда человеку за 35 ему не стоит заниматься таким жестким видом спорта. Один-два боя и ему надо заканчивать, потому что у него семья, у него еще впереди жизнь – надо двигаться.

Бокс это более травматичный чем MMA. Если в MMA у тебя могут быть травмы суставов, то в боксе могут быть проблемы с головой

Хорошо таких блогеров победить и деньги заработать.

Чтобы тех меньше станет, и ты деньги заработаешь. Такой ему совет. А так драться с Канело, с такими львами, которые на пике, доказывать свою состоятельность...

Он уже легенда. Я бы не месте Головкина пару блогеров вырубил, заработал бы деньги».

Ранее Хабиб высказался о возвращении в октагон.