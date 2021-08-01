Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Усик – Джошуа

Бывший чемпион UFC считает этот бой «полуфиналом»

Хабиб Нурмагомедов / фото - РИА Спорт

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном поединке между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (30-0-1, 21 КО).

Непобежденный боец считает, что этот бой лишь «полуфинал» перед главным поединком дивизиона, в котором сойдутся два лучших супертяжа современности, а также называет Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) лучшим боксером в истории.

«Я искренне верю, что Тайсон Фьюри — лучший боксер мира. Тяжеловес, непобежденный и всех бьет. Очень близко…Канело, Усик, Кроуфорд, все они к этому статусу очень близки, но лично мое мнение, что на самом верху Тайсон Фьюри. Я знаю, что у Усика бой с Джошуа, и кому-то из них придется драться с победителем Фьюри-Уайлдер, пока что-то вроде полуфинала. Так что, пока лучший Тайсон Фьюри».

Напомним, Дмитрий Гордон признался, что влюблен в Нурмагомедова.