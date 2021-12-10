Угас: «Канело сделал свою работу»
Обидчик Пакьяо проведет обязательную защиту титула против литовца Станиониса
О дате и месте проведения поединка станет известно в ближайшие сроки
14:32
Йорденис Угас / Фото - boxingscene.comЧемпион мира в полусреднем дивизионе по версии WBA Йорденис Угас (27-4, 12 КО) и литовский претендент Эймантас Станионис (13-0-0, 9 KO) заключили соглашение о проведении очного поединка.
PBC, ответственные за проведение поединка, пока не назначили дату и место события. Об этом сообщает Boxing Scene.
Напомним, что Угас должен встретиться со Станионисом согласно постановлению WBA. Победитель противостояния обязан выйти на триумфатора поединка Джамал Джеймс – Раджаб Бутаев.
Станионис в августе провел поединок с Луисом Коллазо (39-8-0, 20 KO). Бой был признан несостоявшимся из-за столкновения боксеров головами.
Что касается Угаса, то он в августе единогласным решением судей выиграл у Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
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