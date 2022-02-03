Обладатель пояса IBF составил рейтинг лучших боксеров мира. В нем оказались два украинца

А также назвал бой, который хотел бы посмотреть

Карен Чухаджан / Фото - Facebook боксера

Украинский полусредневес Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) мощно начал 2022 год – завоевал пояс IBF Inter-Continental.

Он уже и так занимал девятое место в рейтинге Федерации (первые два вакантны) и теперь, по видимому, поднимется еще выше.

По возвращению в Киев он стал героем студии XSPORT+Зірка и рассказал об этой победе, а также о карьере в целом (ждите полное интервью). Но, помимо этого, мы пообщались на актуальные темы из мира бокса. В частности, попросили его составить личный рейтинг лучших бойцов современности вне зависимости от весовой категории.

Топ-5 рейтинга Р4Р по версии Карена Чухаджяна:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Эррол Спенс

4. Теренс Кроуфорд

5. Василий Ломаченко

Альварес – абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе с прицелом на том, чтобы подняться в крузервейт и взять пояс уже в пятом для себя дивизионе. Усик собрал у себя все пояса в первом тяжелом весе, а сейчас обладает тремя из четырех титулов в хэвивейте. Спенс и Кроуфорд – главные звезды полусреднего дивизиона, тогда как Ломаченко, хоть и потерял все пояса, но все еще считается многими самым опасным бойцом легкого веса.

А вот как свои решения объяснил сам Чухаджян:

«Сауль Альварес сейчас главная звезда в боксе. Все хотят с ним боксировать. Второе место отдам Усику, потому что он выиграл пояса и находится, грубо говоря, в шаге от второго абсолютного. Третье место – Спенс. Потому что он в моем весе, у него больше всех поясов там, ну и он просто крутой боксер. Четвертый Кроуфорд. И пятый Ломаченко. Иноуэ? Он тоже хорош. Просто они все хороши. Но всех в топ-5 не всунешь».

Помимо этого, Чухаджян рассказал, какой бой в мировом боксе помимо поединков Спенс – Кроуфорд, Усик – Фьюри (о них будет отдельный разговор) он бы с радостью посмотрел:

«Хотел бы какие-то топовые бои в легком весе увидеть. К примеру, Джервонта – Гарсия, Камбосос – Ломаченко. Еще посмотрел бы бой Бивол – Бетербиев. Наверное, пусть сначала Бетербиев со Смитом подерется. Артур должен Смита пройти. Хотя… Смит опасный парень. Да и Бетербиев тоже не какая-то супер-скала, которую невозможно остановить – он и в нокдауне был, может зазвенеть от удара. А Смит как раз парень с ударом. Так что не нужно отбрасывать такой вариант. А вот Бивол – вообще крутой. Мне очень нравится, как он боксирует. Я бы, наверное, болел за Бивола в бою с Бетербиевым».

А какой бой хотели бы увидеть вы и согласны ли с топ-5 от Карена Чухаджяна?