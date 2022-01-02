Обновился рейтинг P4P от BoxingScene: Усика нет в топ-3
Авторитетное боксерское издание BoxingScene обновило рейтинг лучших бойцов мира независимо от весовых категорий (P4P).
На первом месте, ожидаемо, оказался абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО). На второй позиции – американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО), на третьей – японец Наойа Иноуэ (22-0, 19 КО).
Украинцы Александр Усик (19-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) занимают четвертую и восьмую позиции соответственно.
Рейтинг P4P от BoxingScene:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наойа Иноуэ
4. Александр Усик
5. Эролл Спенс
6. Джош Тейлор
7. Тайсон Фьюри
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Джервонта Дэвис
Напомним, Усик весной проведет реванш против Энтони Джошуа, а Ломаченко надеется, что в следующем поединке выйдет против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.
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