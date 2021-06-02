Очередной претендент? Кэмпбелл в сети повздорил с Хэйни

Девин Хэйни и Люк Кэмпбелл / фото - Fightnews

Чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО), похоже, нажил себе еще одного врага в легком дивизионе. Британец Люк Кэмпбелл заявил в соцстеях, что без труда нокаутировал бы американца.

Девин Хэйни: «Успокойся, Люк-неудачник, ты не выиграл ни одного большого боя в своей жизни. Назови мне хоть одного человека, которого ты побил?»

Люк Кэмпбелл: «У меня были большие бои, и плюс я выиграл Олимпийские игры, но ничего из этого не сравнится с тем ощущением, когда на твою электронную почту приходит письмо [делающее тебя чемпионом], не так ли? Наслаждайся победой, чемп».

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