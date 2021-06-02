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Очередной претендент? Кэмпбелл в сети повздорил с Хэйни

Британец уверен, что нокаутировал бы Девина
Бокс Профессиональный бокс
17:52
Очередной претендент? Кэмпбелл в сети повздорил с Хэйни
Девин Хэйни и Люк Кэмпбелл / фото - Fightnews

Чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО), похоже, нажил себе еще одного врага в легком дивизионе. Британец Люк Кэмпбелл заявил в соцстеях, что без труда нокаутировал бы американца.

Люк Кэмпбелл: «Поздравляю с победой, парень! Но к твоему сведению, тот удар, которым я свалил Райана Гарсию, он бы отправил тебя спать. А ведь Хорхе Линарес уже как три года тому назад прошел свой пик».

Девин Хэйни: «Успокойся, Люк-неудачник, ты не выиграл ни одного большого боя в своей жизни. Назови мне хоть одного человека, которого ты побил?»

Люк Кэмпбелл: «У меня были большие бои, и плюс я выиграл Олимпийские игры, но ничего из этого не сравнится с тем ощущением, когда на твою электронную почту приходит письмо [делающее тебя чемпионом], не так ли? Наслаждайся победой, чемп».

Девин Хэйни: «Благослови тебя Господь» 

Ранее Хэйни рассказал, при каких условиях покинет легкую весовую категорию.

 

 

Антон Кривенко
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Девин Хэйни Люк Кэмпбелл

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