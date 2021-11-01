Официально. Ломаченко и Комми проведут поединок в середине декабря

11 декабря боксеры разделят ринг на Madison Square Garden

Ломаченко и Комми / Фото: ringside24.com

Затянувшаяся организация поединка бывших чемпионов легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричарда Комми (30-3, 27 KO) пришла к логическому завершению.



Транслятор поединка ESPN уже включил вечер бокса 11 декабря в свое расписание. Отметим, что ранее оба легковеса ранее проводили на канале титульные бои. Отметим, что авторитетный портал BoxRec еще не внес поединок в базу.

Устрашающие образы Фьюри, Ломаченко и Кроуфорда – смена облика топовых боксеров на Хэллоуин.

Отметим, что украинец уже находится в США и готовится к предстоящему поединку.