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Официально. Пакьяо сразится со Спенсом 21 августа в Лас-Вегасе

Легендарный филиппинец вернется в ринг после двухгодичной паузы



Бокс Профессиональный бокс
07:17
Официально. Пакьяо сразится со Спенсом 21 августа в Лас-Вегасе
Спенс и Пакьяо / Фото - ESPN
Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) вернется в ринг после двухгодичной паузы, чтобы встретиться с непобежденным обладателем титулов IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO). 

Легендарный филиппинец опубликовал Instagram пост, в котором сообщается, что мегафайт состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


Напомним, 42-летний Пакьяо свой последний поединок провел в июле 2019 года, в котором одержал уверенную победу над тогдашним чемпионом WBA Китом Турманом

Что касается Спенса, то американец в своем предыдущем поединке, состоявшемся в декабре 2020 года, единогласным решением судей победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Дэнни Гарсию

Ранее сообщалось, что переговоры о поединке между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и Пакьяо сорвались.



Владимир Кириченко
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