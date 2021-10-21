Лопес-старший: «Теофимо мог нокаутировать Лому, но рефери спас задницу украинца»
Официально. Известна дата боя Лопес – Камбосос
Поединок пройдет в Нью-Йорке
07:15
Бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) пройдет 27 ноября, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
Бойцы встретятся в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Реванш с Лопесом очень хочет заполучить украинец Василий Ломаченко, однако американец всячески избегает этого поединка. В одном из последних интервью он заявил, что после Камбососа перейдет в новый дивизион.
Кстати, Ломаченко следующий бой проведет 11 декабря также в Нью-Йорке.