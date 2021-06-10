«Огромное спасибо всем хейтерам, кто говорит гадости». Ломаченко поблагодарил недоброжелателей

Украинский экс-чемпион признался, что подобные сообщения в Сети его только мотивируют

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA обратился к своим фанатам и хэйтерам, поблагодарив обе группы зрителей за поддержку и мотивацию.

«Хотел бы сказать спасибо тем людям, которые меня поддерживают, несмотря ни на что. И огромное спасибо хочу сказать всем тем, кто критикует и говорит гадости. Именно вы заряжаете меня на работу, мотивируете. Все что не убивает нас – делает нас сильнее. Будет двигаться дальше».

Напомним, Лопес рассказал, что мотивировало его при подготовке к бою с Ломой.

Следите за боем Ломаченко – Накатани в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 27-го июня, в 05:00 по киевскому времени.