Олег Малиновский: «Бой с Херрингом будет непростым для Стивенсона»

Интерконтинентальный чемпион WBO – о поединке за пояс чемпиона мира во втором полулегком весе

Интервью

Олег Малиновский / фото - B1 Boxing

Чемпион WBO Inter-Continental в полулегком весе Олег Малиновский (28-0, 8 КО) в эксклюзивном интервью XSPORT.ua поделился своим мнением о предстоящем поединке за пояс этой же организации во втором полулегком весе весе между Джамелом Херрингом (23-2, 11 КО) и Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 КО).

Боксер В1 Boxing видел в деле обоих боксеров, и считает что дуэль будет непростой для них обоих, а победу в ней одержит более молодой Стивенсон.

фото - B1 Boxing фото - B1 Boxing

– Конечно посмотрю. Я следил за Шакуром Стивенсоном и понимаю, как он боксирует, за Херрингом следил меньше. Посмотрел еще Джамела и понял, что для Шакура это будет непростой бой. Несмотря на то, что Херринг уже достаточно возрастной боксер, ему 35 лет, у него будет большое преимущество в росте и 10 см преимущества в размахе рук. Также он очень техничный боксер и я думаю, что бой пройдет всю дистанцию. Победу, скорее всего, одержит Шакур Стивенсон, но бой будет очень равным.

Шакур раньше выступал в вашем весе и был там чемпионом. Какие у него слабые и сильные стороны?

– Не могу сказать о каких-то его слабых сторонах, может быть он бьет недостаточно сильно, но он боец интеллектуальный и выигрывает за счет своей скорости, очень техничный боец. Стивенсон очень хорошо готов функционально и по сути Херринг очень похож на него – он также выигрывает за счет скорости и технико-тактических данных. В этом поединке мы увидим все 12 раундов и, скорее всего, это будет бокс кто кого перебоксирует, кто лучше, кто быстрее и более техничен. Несмотря на то, что Херрингу 35 лет, Стивенсону будет очень непросто в этом поединке.

фото - B1 Boxing фото - B1 Boxing

– Много будет зависеть от того, как он психологически подойдет к поединку. Судя по его последним боям, у Шакура в этом плане все в порядке. Думаю, он выйдет в ринг и сразу будет пытаться забирать раунды, но получится ли у него это я не знаю. Херринг тоже не захочет прощаться со своим поясом и однозначно захочет оставить его у себя.

У двух боксеров один промоутер – Боб Арум, а также они были спарринг-партнерами. Тем не менее, Стивенсон утверждает, что не особо знает Херринга, не наблюдал за ним в спаррингах и вообще тот ему не друг. Насколько это игра на камеру и как сильно влияет на бой, если ты уже боксировал с соперником в спаррингах?

– Думаю, что Боб Арум отдает предпочтение молодому бойцу. Тому, с которым он будет дальше работать. Арум видит перспективу в Стивенсоне. То, что Шакур с Джамелом не друзья – это может быть правда, все же не могут быть друзьями, а тем более потенциальные соперники. А то что он не наблюдает – не совсем правда. Однозначно смотрит и наблюдает, потому что сам понимает, что соперник непростой и нужно находить какие-то ключи, чтобы одержать победу.

фото - B1 Boxing фото - B1 Boxing

– Смотрю и наблюдаю только за своей весовой категорией. Больше всего слежу на данный момент за чемпионом мира Эмануэлем Наваретте.

Чем сейчас занимаетесь? Уже есть какая-то конкретика по поводу вашего следующего соперника?

– Конкретики пока никакой нет. В данный момент тренируюсь, работаю, нахожусь в зале. Пока нет подготовки к бою, то делаем другую работу: развиваю силовую выносливость, наработка на лапах, на мешке и комбинаций. И жду дату следующего поединка.

фото - B1 Boxing фото - B1 Boxing

– В бою с Наваретте в первую очередь нужно думать. Откровенно идти вперед без какой-либо защиты и стараться просто наносить удары – плохая затея. Нужно стараться видеть удары, отходить от них, бить навстречу и наносить удары на контратаках. Нужно быть очень хорошо готовым функционально к поединку с Эмануэлем.

Ранее Олег Малиновский прокомментировал свой возможный бой с мексиканцем Эманнуэлем Наваррете.