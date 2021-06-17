«Он мой друг». Арум будет болеть за Усика в бою с Джошуа

Усик и Арум / фото - Sky Sports

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался в адрес бывшего чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер считает, что украинец сможет составить достойную оппозицию чемпиону мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Если Усик захочет подраться с Фьюри после Джошуа, то почему бы и нет? Усик – один из самых умных бойцов как на ринге, так и за его пределами. Он большая звезда в Украине, но наши люди об этом не знают. Это действительно особенный человек.

Победит ли он Джошуа? Возможно, нет, поскольку он слишком маленький. Но если победит, то я буду первым, кто его поздравит».