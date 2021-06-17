Джо Джойс сожалеет из-за срыва боя с Усиком
«Он мой друг». Арум будет болеть за Усика в бою с Джошуа
Промоутер не уверен в победе украинца
10:44
Усик и Арум / фото - Sky Sports
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался в адрес бывшего чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер считает, что украинец сможет составить достойную оппозицию чемпиону мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Усик – мой друг, он лучший друг Ломаченко. Я знаю его на протяжении лет. Мне он очень нравится как человек, хотя я никогда не был его промоутером. Он кажется слишком маленьким для таких больших супертяжеловесов, как Джошуа. Но если вы спросите, за кого я болею в этом бою, то я - за Усика, потому что он мой друг.
Если Усик захочет подраться с Фьюри после Джошуа, то почему бы и нет? Усик – один из самых умных бойцов как на ринге, так и за его пределами. Он большая звезда в Украине, но наши люди об этом не знают. Это действительно особенный человек.
Победит ли он Джошуа? Возможно, нет, поскольку он слишком маленький. Но если победит, то я буду первым, кто его поздравит».
Ранее Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о шансах Александра в хэвивейте.
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