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Он успешен не только в боксе. Пакьяо может стать следующим президентом Филиппин

Легендарный спортсмен пользуется большой популярностью среди жителей своей страны


Бокс Профессиональный бокс
12:38
Он успешен не только в боксе. Пакьяо может стать следующим президентом Филиппин
Мэнни Пакьяо / Фото - plataformamedia
Президент Филиппин Родриго Дутерте считает экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) своим возможным преемником. Об этом сообщает CNN.

Дутерте, который, согласно действующей конституции страны, не может переизбираться в президенты, покинет свой пост после шестилетнего срока в июне 2022 года. 

Помимо Пакьяо, Дутерте назвал потенциальными кандидатами свою дочь и еще троих филиппинских политиков. 

С 2016 года Пакьяо является сенатором верхней палаты парламента Филиппин. Легенда бокса пользуется большой популярностью среди жителей своей страны.

Напомним, после анонса поединка Пакьяо против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO), запланированного на 21 августа, WBA получила запрос от команды 42-летнего филиппинца на восстановление его в статусе «суперчемпиона» организации.

Владимир Кириченко
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Мэнни Пакьяо

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