Хаттон: «Мы должны поверить в Пакьяо в бою со Спенсом»
Он успешен не только в боксе. Пакьяо может стать следующим президентом Филиппин
Легендарный спортсмен пользуется большой популярностью среди жителей своей страны
12:38
Мэнни Пакьяо / Фото - plataformamediaПрезидент Филиппин Родриго Дутерте считает экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) своим возможным преемником. Об этом сообщает CNN.
Дутерте, который, согласно действующей конституции страны, не может переизбираться в президенты, покинет свой пост после шестилетнего срока в июне 2022 года.
Помимо Пакьяо, Дутерте назвал потенциальными кандидатами свою дочь и еще троих филиппинских политиков.
С 2016 года Пакьяо является сенатором верхней палаты парламента Филиппин. Легенда бокса пользуется большой популярностью среди жителей своей страны.
Напомним, после анонса поединка Пакьяо против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO), запланированного на 21 августа, WBA получила запрос от команды 42-летнего филиппинца на восстановление его в статусе «суперчемпиона» организации.