«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Городничев: «Ломаченко – поломанный автомобиль. Сколько папа будет ездить на нем?»
Экс-тренер Владимира Кличко упомянул о поединке украинца с Накатани
10:59
Ломаченко и Накатани / Фото - TwitterБывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев в прямом эфире на своем YouTube-канале высказался о перспективах экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) после досрочной победы над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
«Характер у Ломы «газ не сброшу» – это точно. Но уже все – поломанный автомобиль. Ну сколько папа будет ездить на этом поломанном автомобиле? Хотел рассказать немного про бой с Накатани. Да, Вася выиграл, все классно, но это уровень. Это то же самое, что КМС боксирует с ЗМС. Бывшие боксеры, люди, которые конкретно разбираются в боксе, прекрасно понимают, что уровень Накатани на десять голов ниже. Вы думали, что Накатани выиграет у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: «Вася выиграл, вернулся». Куда он вернулся? Если бы он у Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани – перворазрядник, от силы КМС».
Напомним, что «Хай-Тек» за поединок с Накатани получил семизначный гонорар.