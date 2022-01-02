Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами
42-летний супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 КО) нокаутировал Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО) в главном событии вечера бокса в Лос-Анджелесе.
Уже в первом раунде Ортис оказался в нокдауне, после короткого левого хука, однако ничего критического для кубинца не случилось. Во второй трехминутке Луис упал еще раз, но снова быстро восстановился.
Затем в бою настало определенное затишье. Развязка произошла в шестом раунде: Ортис потряс Мартина, отправил на настил ринга, а затем стал добивать, вынудив рефери остановить поединок. Как итог – победа кубинца техническим нокаутом.
DOWN GOES MARTIN!— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Order #OrtizMartin NOW: https://t.co/3Zu1Q7c92G pic.twitter.com/yTduib9F9u
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Победа над Мартином стала второй кряду для Ортиса. До боя Мартин был вторым номером рейтинга IBF, теперь же, вероятно, его место займет Ортис, который сможет требовать поединок против чемпиона Александра Усика.
Напомним, в андеркарде украинский супертяжеловес Виктор Выхрист добыл скандальную победу над Яго Киладзе.