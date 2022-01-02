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20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
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19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
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20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
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04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами

Кубинец снова будет требовать титульный поединок
Бокс Профессиональный бокс
07:22
Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами
Фото: 3Kings Boxing WorldWide

42-летний супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 КО) нокаутировал Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО) в главном событии вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Уже в первом раунде Ортис оказался в нокдауне, после короткого левого хука, однако ничего критического для кубинца не случилось. Во второй трехминутке Луис упал еще раз, но снова быстро восстановился.

Затем в бою настало определенное затишье. Развязка произошла в шестом раунде: Ортис потряс Мартина, отправил на настил ринга, а затем стал добивать, вынудив рефери остановить поединок. Как итог – победа кубинца техническим нокаутом.

Все перипетии поединка читайте в нашем текстом онлайне.

Победа над Мартином стала второй кряду для Ортиса. До боя Мартин был вторым номером рейтинга IBF, теперь же, вероятно, его место займет Ортис, который сможет требовать поединок против чемпиона Александра Усика.

Напомним, в андеркарде украинский супертяжеловес Виктор Выхрист добыл скандальную победу над Яго Киладзе.

Сергей Остапенко
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Луис Ортис Чарльз Мартин

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