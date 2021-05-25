Ортис обратился к Джошуа: «Усик слишком мелкий, дерись со мной!»

Кубинский ветеран решил напомнить о себе

Луис Ортис / фото - skysports.com

Кубинский ветеран и двукратный претендент на титул супертяжелого веса Луис Ортис (32-2-0, 27 KO) напомнил о себе.

В частности, боец в интервью изданию BoxingScene.com заявил о своем желании сразиться с действующим чемпионом WBA/IBF/WBO, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в случае, если тот откажется от обязательной защиты против украинца Александра Усика (18-0, 13 KO).

«Я пытался подраться с Диллианом Уайтом, но он отказался, поэтому я отправился за победителем боя Руиса и Арреолы, однако снова наткнулся на отказ. Руис сказал, что ему нужно еще одно выступление. Но поскольку теперь бой Джошуа и Фьюри сорван, я могу сказать, что мой поединок с Джошуа получился бы взрывным. Эдди Хирн, Джошуа – я здесь, и я готов. Давайте же сделаем это. Чего ждать? Отстань от Усика, он слишком мелкий. Этот парень – крузер. Дай же мне шанс».

Луис Ортис готов помочь Энтони Джошуа готовиться к поединку против Александра Усика.