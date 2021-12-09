Ортис: «Бой Лопес – Камбосос должен стать поединком года»
Ортис: «Усик и другие топы избегают меня»
Кубинский супертяж – о желаемых соперниках
15:42
Луис Ортис / фото - Getty Images
Экс-соперник Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), кубинский супертяжеловес Луис Ортис (32-2, 27 КО) в интервью YouTube каналу Jim Conlan Chats обвинил топов хэвивейта в том, что все они избегают боя с ним.
«Знаете, почему Фьюри, Джошуа, Усик и Руис не упоминают мое имя? Потому что они избегают меня. Не знаю почему, но они меня игнорируют.Напомним, Усик сместил Головкина и теперь входит в топ-3 лучших боксеров P4P.
Возможно, эти парни слишком себя накрутили. Не знаю, но я буду готов, когда они назовут мое имя».
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