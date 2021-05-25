Ортис: «Усик не должен стать проблем для Джошуа»

Кубинский супертяж готов помочь британцу подготовиться к поединку с украинцем

Александр Усик / Фото: Униан

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (32-2, 27 KO) утверждает, что готов помочь обладателю титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) готовиться к поединку против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 KO). Впрочем, Луис не видит никаких проблем для британца в бою с украинцем.



Слова Ортиса приводит Sky Sports:

Что касается Джошуа, я бы помог ему готовиться, но Усик не должен стать для него проблемой. Впрочем, это бокс, и на таком уровне каждый супертяжеловес – это проблема. Надеюсь, что мой следующий бой состоится в сентябре или даже раньше. Я хочу получить по-настоящему хороший поединок против топового соперника.

Отметим, что промоутер Джошуа Эдди Хирн рассматривает Ортиса как одного из возможных соперников для своего подопечного вместо Усика.