От последствий коронавируса умер бывший претендент на пояс WBC

Тюссе был чемпионом ЮАР во втором среднем весе

Андре Тюссе / фото - Ring TV

Боксер второй средней весовой категории Андре Тюссе на 53-м году жизни ушел из жизни из-за последствий коронавируса. Об этом сообщил IOL Sport.

Уроженец ЮАР боксировал на профессиональном ринге с 1999 по 2009 годы. Тюссе дрался за титул чемпиона мира по версии WBC и становился чемпионом своей страны.

После завершения карьеры Андре стал сотрудничать с Real Steel Promotion. По иронии судьбы, на этой неделе он должен был узнать вывод местного регулятора в боксе после того, как его признали виновным в нарушении протокола ковид-безопасности на его вечере бокса в конце 2020 года.

Известны ринг-аннонсер из России ранее умер из-за COVID-19.